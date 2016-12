À partir du 1er janvier 2017, Caen la Mer devient une agglomération urbaine

À partir du 1er janvier 2017, Caen la Mer s'agrandit et devient une agglomération urbaine. 50 communes vont la composer contre 35 jusqu'à présent.

À partir du 1er janvier 2017, Caen la Mer change son statut de communauté de communes pour celui de communauté urbaine. Il y aura désormais 50 communes, contre 35 auparavant.

Cette communauté urbaine sera composée des 34 de l'actuelle Caen la Mer, de la nouvelle commune Saline née de l'union entre Sannerville et Troarn, des huit de Plaine Sud de Caen (Grentheville, Soliers, Hubert-Folie, Bourguebus, Saint-Agnan-de-Cramesnil, Tilly-la-Campagne, Garcelles-Secqueville et Rocquancourt), et des onze de la communauté des 17 communes Entre Thue et Mue, qui ne sont désormais plus que six (Cairon, Le Fresne-Camilly, Thaon, Rosel, Cheux et la nouvelle commune rassemblant les six autres).

Plus de subventions

"La communauté urbaine va enfin correspondre à son bassin de vie", estime Joël Bruneau, président de l'agglomération. Auparavant, la communauté d'agglomération comptait 242 000 habitants, elle en aura désormais 267 275. Le fait de devenir une agglomération urbaine permet d'obtenir de nouvelles subventions de la part de l'État. En effet, les communautés urbaines touchent 15 € de plus par habitant en dotation de fonctionnement.

Cela est loin d'être fini puisqu'en janvier 2019, la communauté de communes Coeur de Nacre (avec Douvres-la-Délivrande) et la commune de Courseulles-sur-mer, associées bientôt par le préfet, viendront rejoindre Caen la mer.

Découvrez ci-dessous la nouvelle carte de Caen la Mer, à compter du 1er janvier 2017.

A LIRE AUSSI.

Les forces irakiennes très proches de la périphérie de Mossoul

Les forces irakiennes très proches de la périphérie de Mossoul

Les forces irakiennes très proches de la périphérie de Mossoul

Pour le 11 Novembre, l'entrée au Mémorial de Caen est gratuite

Le premier téléphérique urbain de France entre en service à Brest