Plongée au coeur d'un Noël au CHU de Caen

Au CHU de Caen (Calvados), on fête aussi Noël. Le dimanche 25 décembre 2016, le personnel fait tout pour que ce jour-là ne soit pas ordinaire. Immersion

Noël n'est pas un jour comme les autres. Au CHU de Caen, tout est mis en oeuvre pour que les patients puissent passer une journée extraordinaire.

Déjà, le CHU a enfilé sa tenue de Noël: chaque service est décoré, à des degrés différents. En chirurgie digestive, au 7e étage, Noël est là sur les murs, et jusqu'à la pointe du sapin. Dans le couloir, un petit bonhomme sourit: c'est le bonhomme de neige en gobelets, la mascotte du service. Il est à son poste pour faire sourire patients et passants. Mais pour l'heure le personnel s'active, le rythme reste soutenu.

Des cadeaux pour les patients

Noël sera comme une parenthèse. La valse des blouses blanches va se faire plus lente. Le CHU garde le moins de patients possible afin que chacun puisse passer Noël en famille. Mais, certains sont isolés. "On en garde un certain nombre qui sont seuls. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ne peuvent pas partir à cause de leur état de santé qui est trop fragile. Certains nécessitent des soins très lourds. Mais, il y en a qui ont une permission de 24 heures, et qui rentrent après", explique Virginie Di Nino, cadre de santé dans le service chirurgie digestive et générale.

Moins de patients, moins de soins, mais pour ceux qui restent c'est quand même Noël et on les gâte: "Avant de commencer notre premier tour de soins, on prend nos chariots, et on met dedans nos cadeaux qui sont emballés et on passe dans toutes les chambres ou il y a encore des patients, explique une agente des services hospitaliers (ASH). On leur souhaite un joyeux Noël avec un beau sourire à la clé. Et en général avec tous les accessoires qui vont avec: chapeau, bonnet, serre-tête ou robe de mère Noël. Cela plaît beaucoup, on a beaucoup de remerciements des patients car ils ne s'y attendent pas du tout." En cuisine aussi, on s'affaire pour préparer un vrai repas de fête pour les patients: dinde et bûche de Noël sont au menu, comme à la maison.

Pour assurer ce service, le CHU s'organise. Une permanence de soin est assurée. "Celles qui travaillent le 25 décembre, ne travaillent pas le 31 décembre, cela tourne une année sur deux."

Une ambiance particulière

Ce jour-là, certaines unités ferment et les services sont regroupés. Un peu plus de 300 personnes tous services confondus, travaillent dans la nuit du 24 au 25 décembre. "Ce n'est pas toujours évident de travailler le jour de Noël. Le plus dur c'est de ne pas être avec nos familles. Mais, il y a une ambiance particulière ce jour-là. Cela reste une journée plus soft, tout le monde est beaucoup plus détendu."

Pour ceux qui travaillent ce jour-là, Noël fait son petit effet. Les proches des personnes hospitalisées ont des attentions: "Les familles des patients offrent beaucoup de chocolats aux filles car elles sont très sensibles au fait qu'elles soient là à travailler le jour de Noël, explique Virginie Di Nino. Et entre deux patients, on marque le coup. On s'organise un petit repas le midi ou le soir, explique une ASH. Chaque équipe ramène un petit truc qu'on partage avec le personnel qui travaille."

