La Tour des archives de Rouen illuminée aux couleurs de l'Allemagne après l'attentat de Berlin

Chaque soir jusqu'au mardi 27 décembre 2016, la Tour des archives de Rouen (Seine-Maritime) s'illuminera aux couleurs de l'Allemagne pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Berlin.

Depuis mardi 20 décembre 2016, la Tour des archives de Rouen (Seine-Maritime) se pare de noir, rouge et jaune. Les couleurs du drapeau allemand pour rendre hommage aux victimes de l'attentat sur le marché de Noël de Berlin qui a fait douze morts et 48 blessés.

"L'ensemble des élus, agents départementaux et moi-même adressons nos plus profondes condoléances aux familles des victimes. Dans ce moment dramatique, j'invite au recueillement et à la compassion des victimes", a déclaré Pascal Martin, président du département.

L'initiative sera reconduite chaque soir jusqu'au mardi 27 décembre 2016.

