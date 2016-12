Caen-Portsmouth : un nouveau géant des mers pour assurer la liaison dès 2019

La Brittany Ferries annonce, mercredi 21 décembre 2016, la commande d'un nouveau navire pour assurer la liaison entre les ports de Caen-Ouistreham (Calvados) et Portsmouth (Angleterre), à l'horizon 2019.

Un nouveau géant des mers devrait pointer le bout de son nez en 2019 pour assurer la liaison entre Caen-Ouistreham (Calvados) et Portsmouth en Angleterre. Le Groupe Brittany Ferries annonce mercredi 21 décembre 2016 la signature, avec le chantier Flensburger Schiffbau en Allemagne, d'une lettre d'intention de commande pour la construction d'un nouveau navire. Ce dernier sera le premier cruise ferry à propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) à naviguer sur ce secteur.

"La signature de cette lettre d'intention avec Flensburger est une étape concrète vers la construction de la prochaine génération de navires Brittany Ferries, explique Christophe Mathieu, président du directoire du groupe. En dépit du Brexit, nous restons confiants en notre capacité à continuer de développer et moderniser notre réseau d'autoroutes de la mer."

Jusqu'à 1 680 passagers

La signature du contrat devrait intervenir au printemps 2017. La Brittany Ferries annonce que ce nouveau vaisseau sera positionné en 2019 sur la liaison Caen-Ouistreham - Portsmouth, avec le Mont-Saint-Michel qui navigue actuellement. Sur cette ligne, la compagnie assure trois aller-retour quotidiens.

Ce vaisseau mesurera 185 mètres de long et 31 de large, et pourra accueillir jusqu'à 1 680 passagers. Il comptera 257 cabines et 5 200 m2 de locaux publics. Par ailleurs, jusqu'à 130 semi-remorques ou 550 voitures et 64 poids lours pourront monter à bord.

