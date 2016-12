L'université de Caen Normandie, bientôt propriétaire de ses locaux ?

À l'image de plusieurs autres universités, celle de Caen (Calvados) a fait savoir le 15 décembre 2016 qu'elle avait lancé les négociations portant sur sa dévolution. En d'autres termes, elle sera bientôt propriétaire de ses locaux.

S'inscrivant dans un projet à long terme, l'Université de Caen (Calvados) a fait savoir ce jeudi 15 décembre 2016 qu'elle a entamé son processus de dévolution. C'est-à-dire qu'elle entame les démarches pour devenir propriétaires de ses locaux au détriment de l'État. Cette annonce fait suite quelques heures après l'annonce du secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche signifiant son accord à ladite dévolution du patrimoine accordée à l'Université de Caen.

Cette décision gouvernementale a été précédée d'un audit mené par l''inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (IGAENR) et l'Inspection générale des finances (IGF) qui ont "considéré qu'une politique immobilière était mise en oeuvre et pleinement intégrée au projet stratégique de l'établissement".

Après Clermont 1, Poitiers et Toulouse 1 en 2011 (académies "pilotes"), l'Académie de Caen a été désigné comme apte à porter ce projet avec celles de Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), Bordeaux (Gironde), Caen et Tours (Indre-et-Loire).

Les négociations en cours

Puisqu'un tel projet n'est pas sans coût financier. Selon l'académie de Caen "cette dévolution permettra de restructurer ses campus pour mieux les utiliser". L'Institution précise également que cela permettra outre le fait d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments, d'adapter les locaux aux transformations pédagogiques qui selon elle se mettent déjà en oeuvre.

