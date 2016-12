Un coiffeur invente une couleur châtain... à base de Nutella !

Abed Allahitan, jeune coiffeur de Beyrouth au Liban, a inventé une coloration pour cheveux de couleur châtain, à base d'une célèbre pâte à tartiner au chocolat.

Ce serait LA nouvelle tendance capillaire ? Se colorer les cheveux avec de la pâte à tartiner et du lait concentré, pour obtnir une couleur chatain qui vous va au teint... Pour certaines nuances il utilise même parfois de la chantilly. Ce coiffeur est passé au-delà du stade expérimental, et le propose désormais dans son salon... et ça MARCHE !



Quand on lui pose la question : "Pourquoi ?", à sa réponse on se dit "Mais oui !!! Pourquoi personne n'y avait pensé avant ?". Il utilise le nutella pour limiter les produits chimiques... Qui plus est, d'après Abed Allahitan, ce mélange est "bon pour les cheveux et les rends plus brillants".



Quant à la durée de la coloration, voici ce qu'explique Abed : « Si vous voulez une couleur légèrement caramel, le résultat peut tenir entre 2 et 3 semaines. Mais si vous voulez un résultat plus foncé, et que cela ne vous dérange pas de laisser poser la pâte à tartiner plus longtemps, cela durera plus longtemps. »



A en voir les différentes photos sur les réseau sociaux, de nombreuses clientes auraient déjà succombé aux cheveux chocolatés.



Toujours est-il qu'ici, dans l'équipe, le nutella on préfère le manger.