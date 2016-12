Basket: le Rouen Métropole Basket s'incline face à Poitiers

Mardi 21 décembre 2016, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) se sont inclinés sur le parquet du Kindarena, face à Poitiers, sur le score de 71 à 79.

C'est une nouvelle défaite pour le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime), qui s'est incliné mardi 20 décembre 2016 sur son parquet du Kindarena lors de la 11e journée du championnat de Pro B face à l'équipe de Poitiers. Le score final est sans appel : 71 à 79.

Pas au niveau

Peu inspirés, les Rouennais n'auront jamais réussi à rentrer dans ce match, qui aura été dominé d'un bout à l'autre par les visiteurs du jour. Malgré un sursaut d'orgueil en fin de rencontre et un rapprochement au score, les joueurs de Rémy Valin ne sont pas parvenus à renverser la vapeur et subissent une 9e défaite cette saison.

C'est donc dans la position de lanterne rouge que les Normands se déplaceront sur le terrain de Boulogne-sur-Mer le vendredi 23 décembre 2016. Une équipe de Boulogne pas au mieux non plus en championnat, avec une 16e place au classement et un bilan à peine plus réjouissant que celui des Rouennais avec trois victoires pour huit défaites.

A LIRE AUSSI.

Basket: le Rouen Métropole Basket reçoit Poitiers

Le RMB défait de justesse à Lille