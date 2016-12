Récrédays ouvre ses portes à Caen jusqu'au 30 décembre

Du 21 au 30 décembre 2016, venez profiter de Récrédays au parc des expositions de Caen, un parc d'attractions à l'intérieur pour toute la famille.

Récrédays ouvre sa 2ème édition au parc des expositions de Caen du 21 au 30 décembre 2016. A l'intérieur du grand hall du parc des expositions, 6000m2 seront dédiés au plaisir des enfants (et des grands!) avec une quarantaine d'attractions réparties par âges.

Il y a une zone réservée aux 2-6 ans, une pour les 6-12 ans et un endroit ouvert à tous, mêmes aux adultes. Affronter le dragon, plonger dans un bain de boules, faire du taureau rodéo ou encore tester le big Jump, il y aura fort à faire pour tous!

Rendez vous du mercredi 21 au vendredi 30 décembre 2016 (sauf samedi 24 et dimanche 25) de 11h à 19h au parc des expositions de Caen. Entrée à 8€ pour les enfants, 5€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 2 ans. Restauration possible sur place. Retrouvez totues les infos sur www.recredays.com

Ecoutez Jean-Marie Philippe, organisateur avec JM prestations, nous parler de cette édition Noël 2016: