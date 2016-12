Les Grammy awards 2017 récompenseront des figures du jazz pour l'ensemble de leur carrière

Les Grammy Awards récompensent chaque année aux Etats-Unis les artistes musicaux. Pour cette 59ème édition qui aura lieu le 12 février 2017, plusieurs artistes recevront le "Lifetime achievement award" qui récompense l'ensemble d'une carrière.

La liste des nommés pour la 59ème édition des Grammy Awards est sortie. Ce sont Adele et Beyoncé qui ont le plus de nominations cette année. Mais il y a aussi une catégorie sans suspense dans cette catégorie, les "Lifetime achievement awards" qui récompensent l'ensemble d'une carrière musicale, pour leur apport à la musique.

Plusieurs artistes seront récompensés cette année dont 2 figures du jazz: la chanteuse Nina Simone et le compositeur et pianiste Ahmad Jamal.

Ce ne seront pas les seuls à être récompensés en 2017: il y aura aussi la chanteuse gospel Shirley Caesar, le chanteur country (ex-joueur de baseball) Charley Pride, le chanteur country Jimmie Rodgers, le chanteur funk et psychédélique Sly Stone et le groupe rock the Velvet Underground.