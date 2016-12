Un Noël solidaire à Caen

Pour les bénéficiaires de aides du centre communal d'action sociale de Caen (Calvados), de nombreuses initiatives sont mises en place pour un Noël davantage solidaire

La fête de Noël puise son identité dans le partage. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen lance donc comme chaque année des initiatives envers les Caennais défavorisés.

"Nous voulons lutter contre le sentiment d'isolement et d'exclusion que peuvent ressentir les plus précaires" indique Gérard Hurelle maire adjoint chargé des solidarités, du lien intergénérationnel, de la santé et du handicap. Ces initiatives prennent des formes diverses.

Une aide aux Caennais en situation de précarité

Par exemple, le CCAS propose cette année des colis gourmands d'une valeur de 30€ aux personnes âgées et retraitées de plus de 65 ans sous conditions de ressources.

Une prime exceptionnelle est également attribuée aux demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois, et qui ne bénéficient pas de la prime de Noël de l'État. La demande pour bénéficier de cette prime doit être déposée entre le 21 novembre 2016 et le 6 janvier 2017 auprès des pôles de vie des quartiers ou au siège du CCAS.

Les enfants à l'honneur

Les familles aidées par le CCAS en 2016 pourront bénéficier d'un chèque-cadeau par enfant de moins de 5 ans et d'une invitation pour les enfants âgés de 5 à 12 ans, pour assister au spectacle "L'extraordinaire Noël du Cirque Yann Gruss", présenté ce mois-ci au Zénith de Caen. Ce spectacle met en scène un Père-Noël qui raconte au coeur d'un village enneigé la fabuleuse rencontre entre une acrobate et un tailleur de pierre. Ainsi naîtra la dynastie des Gruss, famille dédiée au Cirque et à l'art de faire rêver petits et grands.

En tout 551 familles auront été invitées par la Ville à venir voir ce spectacle, dimanche 18 décembre 2016. 327 familles suivies par le CCAS recevront 395 chèques-cadeau.

Tous les renseignements sur le Noël solidaire à Caen auprès du Centre communal d'action sociale, au 45 rue de Bernières - 02 31 15 59 70.