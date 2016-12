Le P'tit B, rue du Vaugueux à Caen

À l'approche de Noël et de la Saint-Sylvestre, laissez-vous tenter par un restaurant de qualité. Le P'tit B situé rue du Vaugueux à Caen (Calvados) pourrait bien être une belle option.

Avec sa façade à colombages et son intérieur sobre et élégant, le P'tit B, situé rue du Vaugueux à Caen (Calvados) saura vous surprendre par la finesse de sa gastronomie à des prix ajustés.

Calculez selon vos envies et vos moyens

C'est Noël et le livre que j'ai embarqué avec moi m'a incité à opter pour les produits de la mer. J'ai donc choisi une demi-douzaine d'huitres en entrée, suivie de noix de Saint-Jacques poêlées et fumées sur une mousseline de butternut, pour terminer par un café gourmand, le tout arrosé d'un petit blanc sec. Menu et vin compris je m'en suis sorti avec une addition à 37€.

Mais si vous partez sur un menu du jour vous n'en aurez que pour 20€ (entrée-plat-dessert) ou 16€ (entrée-plat ou plat-dessert). En groupe ou en couple, seul ou en famille, ce restaurant disposant d'un étage saura accueillir tout son monde.

Cuisine élégante et raffinée, personnel courtois, souriant et discret, le P'tit B s'est taillé une place dans une rue pourtant connue pour ses restaurants de qualité.

15 rue du Vaugueux à Caen. Tel 02 31 93 50 76

