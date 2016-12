Des bouteilles dépoussièrent le cidre normand jusqu'en Australie

Mis en avant par le Slip français à la mi-décembre 2016 dans son calendrier de l'Avent, les bouteilles de cidre Sassy ont le vent en poupe. 2017 s'annonce sous les meilleurs auspices pour les deux jeunes start-upers installés près de Pont-L'Évêque (Calvados).

Les fêtes de fin d'année sont là et comme chaque année, le dilemme de la boisson appropriée pour accompagner une soirée revient. Sur le marché français et désormais international, une start-up du Calvados, installée à Manneville la Pipard près de Pont L'Evêque se signale de plus en plus en ce mois de décembre 2016, deux ans après sa création: celle qui assure la production des cidres Sassy, du nom du château de Saint-Christophe-le-Jajolet, où est assurée leur conception, à l'est de Sées dans l'Orne.

300 000 bouteilles par an

"Nous avons voulu dépoussiérer cette boisson de notre région en soignant le packaging avec des bouteilles en verre blanc et des dessins inspirés de la cosmétique", explique Pierre-Emmanuel Racine-Jourdren. Il apporte quelques précisions:

Avec son compère Xavier d'Audiffret Pasquier, ils ont rapidement su s'appuyer sur les bonnes adresses pour diffuser leurs produits, comme les concept stores parisiens Chez Colette ou Bobine, ou la cuisine du célèbre chef français Alain Ducasse. Plus récemment, à la mi-décembre, une autres start-up française a mis en avant les bouteilles Sassy, à l'image du Slip français dans leur calendrier de l'Avent.

Sur le terrain, en magasin, le succès se confirme. "Ici, ça marche très bien notamment parce que les clients sont de plus en plus locavores", témoigne Gilles Manvieu, des Accords parfaits à Caen. La maison Sassy a distribué 300 000 bouteilles en 2016, au travers de 12 pays dont l'Australie, le Canada ou la Grande-Bretagne.

