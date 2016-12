Open de tennis de Caen: le directeur de l'organisation Pascal Vesques fait le bilan

Tennis Remportée par Jo-Wilfried Tsonga, la dixième édition de l'Open de Caen (Calvados) s'est déroulée du 11 au 14 décembre 2016 au Zénith. Pascal Vesques, le désormais ex-directeur de l'organisation qui passera la main à Denis Agostini, dresse le bilan de l'édition 2016, et de ses quatre années à la tête de l'événement.

Quel est votre ressenti après cette 10e édition de l'Open ?

Je suis aux anges, nous avons assisté à des matchs parmi les plus beaux de l'histoire de l'Open. La demi-finale entre Richard Gasquet et Roberto Bautista-Agut, puis la finale étaient formidables, de véritables oppositions de styles. Les spectateurs étaient 500 de plus par rapport au record de 2015, on ne sait pas où ça va s'arrêter !

Si vous ne deviez garder qu'un souvenir de vos quatre années à la tête de l'Open, quel serait-il ?

Les bénévoles, ils ont toujours été fantastiques. Nous avons travaillé tous ensemble dans une ambiance très familiale, mais toujours avec un grand professionnalisme. Certains ne pratiquaient même pas le tennis ! Je dois aussi évoquer la réaction de Roberto Bautista-Agut qui est revenu dans la salle après un match juste pour savourer l'ambiance.

De quoi sera fait votre avenir au sein du Tennis club de Caen (dont il a pris la présidence, ndlr) et de l'Open ?

L'Open est organisé par le TCC donc naturellement je participerai. Denis Agostini est un ami de longue date, je serai le premier à l'aider mais il apportera forcément sa touche personnelle.

