Fergie prépare son nouvel album "The Double Duchess" pour 2017, voici le 3ème extrait à voir en vidéo.

Fergie, ex-chanteuse des Black Eyed Peas prépare son come-back. Toujours sans date annoncée, on sait néanmoins que son prochain album sorira en 2017 et qu'il s'appellera "The Double Duchess".

Pour nous faire patienter, elle livre le clip d'un 3ème extrait de ce futur album: "Life goes on". Une vidéo où elle met sa plastique en avant et conduit pour le moins bizarrement, mais une mélodie qui fonctionne.

A LIRE AUSSI: Les Black Eyed Peas de retour avec une nouvelle version de "Where is the love?"