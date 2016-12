A Rouen, elles sont surprises par le stagiaire en train de voler maquillage et parfums

Deux voleuses ont été arrêtées dans l'après-midi, lundi 19 décembre 2016 dans la galerie commerciale de Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime). Les deux complices ont été repérées par le stagiaire de la boutique où elles tentaient de voler du parfum et du maquillage.

En stage dans la boutique Marionnaud, dans la galerie du centre commercial Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), un vendeur remarque deux clientes au comportement suspect, dans l'après-midi, lundi 19 décembre 2016.

Elles glissent mascaras et parfums dans leur sac

Les deux jeunes femmes, âgées de 18 ans, s'arrêtent devant l'étalage des parfums et glissent discrètement des articles dans le sac à main de la première. Son amie se dirige ensuite vers le coin maquillage et dérobe des mascaras qu'elle dissimule elle aussi dans son sac. Dans le même temps, la première subtilise d'autres bouteilles de parfum.

Un butin de près de 700 €

Mais rien ne se passe comme prévu pour les voleuses. Alors qu'elle avait soigneusement installé une protection artisanale dans la doublure de son sac pour ne pas faire sonner l'antivol, l'alarme se déclenche malgré tout au passage de la première à la sortie de la boutique.

Alerté par le responsable du magasin, le service de sécurité rattrape les deux complices et appellent la police. Six bouteilles de parfums et trois mascaras - un butin de près de 700 € - sont découverts dans leurs affaires.

Les vidéo de surveillance confirment clairement les soupçons du stagiaire. Les deux femmes, originaires du Havre (Seine-Maritime), ont été placées en garde à vue pour vol en réunion.

