Bonne table à Rouen: Pour les fêtes, offrez-vous un repas gastronomique chez Rodolphe

Petit cadeau de Noël avant l'heure, nous nous offrons une bonne table de fête ce mardi 20 décembre 2016. Pour l'occasion, nous déjeunons chez Rodolphe, 35 rue Percière à Rouen (Seine-Maritime).

Finesse et originalité

Dans un décor épuré, nous sommes très poliment accueillis et dirigés dans le petit salon où nous prenons place à table. Petite surprise, pas de carte mais un menu unique. Nous nous laisserons donc porter par l'inspiration du chef. En attendant les assiettes, un apéritif est servi avec notamment une fleur d'algue croustillante à la mousse d'huitre, une première note marine pour un repas à base de fruits de mer.

Si mon collègue n'est pas amateur du genre, il se laissera finalement séduire par la finesse et l'originalité des plats. En entrée, on nous propose une chair de veau et langoustine, présentée façon chou farci, avec une touche de yuzu (citron bien connu des amateurs de Top chef). Suit un plat à base de lieu jaune étuvé agrémenté d'oeufs de truite sur une sauce au cresson. Le poisson est fin, l'accompagnement original. Un délice.

Le dessert finit de nous séduire. Sur une glace à l'oseille, une légère mousse de fromage blanc est servie, accompagnée d'un jus d'herbes fraiches, offrant une délicate note sucrée. Nous sommes définitivement conquis par les petites chouquettes qui accompagnent notre café, servies avec une mousse noix et praline.

Un régal pour les papilles pour une somme raisonnable : un menu à 32 €.

