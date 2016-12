Bassin de la Vire : 67 mesures pour la qualité de l'eau

Le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vire a été adoptée le 12 décembre 2016. 67 mesures ont été identifiées pour préserver la ressource et la qualité de l'eau.

Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de concertation et de planification de la gestion et de la qualité de l'eau, sur les 120 kilomètres du cours d'eau de la Vire, impliquant 98 communes nouvelles dans la Manche et le Calvados.

Un travail de 8 ans a été nécessaire pour concilier l'ensemble des intérêts.

Les explications de Laurent Pien, président de la commission locale de l'eau :

67 mesures ont été identifiées, Stéphanie Legendre, du syndicat de la Vire :

Des mesures seront déployées sur le terrain, avec des objectifs quantifiés pour l'amélioration de la qualité de l'eau, qui alimente un bassin de population de 110.000 habitants. Ce schéma sera définitivement adopté à la fin de l'année 2017, au terme de l'enquête publique.

