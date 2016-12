Une nouvelle exposition pour les trésors cachés du Musée des Beaux-Arts de Rouen

Le Musée des Beaux-Arts de Rouen (Seine-Maritime) présente sa cinquième édition du Temps des collections qui explore ses réserves, enrichies par des prêts. Une exposition déclinée en huit espaces et qui se poursuit même hors les murs au Musée des antiquités et au Musée Flaubert.

Pour la cinquième session de l'opération Le temps des collections, le musée a fait de ses visiteurs les commissaires d'exposition. Cette initiative, unique en Europe, s'inspire de celle menée il y a neuf ans par le musée de Brooklyn et qualifiée de "commissariat participatif".

Les visiteurs plébiscitent Jacques-Émile Blanche et André Raffray

Grâce à 17 000 votes, des pièces extraites des réserves sont présentées dans La chambre des visiteurs, élément phare de l'exposition. Parmi les oeuvres sélectionnées, celles de Jacques-Emile Blanche sont les plus représentées avec quatre toiles retenues, en particulier des vues de Dieppe dont le peintre s'est fréquemment inspiré.

La pièce maîtresse de cette chambre des visiteurs, celle qui a recueilli le plus de votes, est la toile hyperréaliste d'André Raffray : un coucher de soleil sur la falaise d'Étretat qui n'est pas sans rappeler les huiles de Monet.

Les dessous de la peinture

Cette exposition s'interroge sur les dessous de la peinture en analysant la mise en scène chez Caravage s'appuyant sur une pièce maîtresse acquise en 1955 par le musée : La flagellation du Christ. Entourée par des oeuvres de Mignard, de Palma le jeune et de Philippe de Champaigne traitant du même thème, cet ensemble cohérent étudie le rapport psychologique entre bourreaux et victime, la direction du regard du Christ et la suggestion d'un espace hors-champs.

Une salle voisine se consacre à la naissance du trompe l'oeil et à l'évolution du style, autre façon d'aborder l'espace. Le rouennais François Jouvenet rivalise ici d'ingéniosité pour tromper les sens du spectateur et suggérer un effet 3D. Il jouera un rôle avant-gardiste dans ce domaine et lancera une mode reproduisant à la perfection un verre brisé factice.

Au-delà encore de la toile, un dernier espace traite du cadre lui-même, souvent occulté au bénéfice de l'oeuvre. Parfois véritable chef d'oeuvre en soi, son décor plus ou moins chargé résulte de l'évolution des modes ainsi que des méthodes de présentation des toiles dans les salons artistiques.

Valoriser les donations

L'un des rôles du Temps des collections est aussi de mettre en avant les nouvelles acquisitions constantes du musée. Dans ce cadre, le visiteur pourra découvrir des pièces d'exception comme des piles à godets de Nuremberg. Elles viennent tout juste de faire l'objet d'une donation au musée Le Secq des Tournelles cette année.

Enfin, une pièce entière est dédiée à l'oeuvre de Jean-François Aubertin suite à une donation de neuf toiles par ses héritiers. Il développe des thématiques mythologiques dans des tonalités pastels et une mouvance symboliste : des toiles marquées par une forte sensualité et une grande douceur.

Pratique. Jusqu'au 21 mai 2017. Musée des beaux-arts à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 76 30 39 18

