Noël 2016 : 21 % des Français comptent partir en vacances

Les vacances de Noël 2016 seront l'occasion pour 21% de Français de prendre l'air, sinon d'ouvrir les cadeaux dans un autre cadre que chez eux, indique le baromètre Mondial Assistance, qui rapporte une hausse de 3% du nombre de partants.

Le budget à la hausse

Les vacanciers veulent rattraper le temps perdu par rapport à 2015. Ils sont plus nombreux à envisager un séjour tandis que le budget est aussi à la hausse, de l'ordre de 127 euros.

En moyenne, les vacances coûteront 784 euros par foyer. Les Français partiront durant huit jours en moyenne. Les voyageurs profiteront surtout d'un court séjour (49%). Ceux qui ont la possibilité de partir longtemps ne sont que 31%, une proportion en baisse de huit points par rapport à 2015.

24% à la montagne

24% des voyageurs ont choisi de partir à la montagne. Fait notable, les vacances de Noël sous la neige dans un cadre montagnard demeurent plus que jamais un rêve. En 2011, 46% de Français avaient opté pour ce type de vacances, aujourd'hui en réel déclin. Dans la grande majorité des cas (79%), les vacanciers resteront en France.

Plus de 79% n'envisagent pas de partir

Plus des trois-quarts des Français (79%) ont précisé quant à eux ne pas envisager de partir durant ces vacances de Noël. Dans près de la moitié des cas (47%), cette période de congés n'est pas propice à une escapade. 29% des sondés concernés avouent ne pas disposer suffisamment de ressources pour planifier un voyage. Plus contraignant, 15% n'ont tout simplement pas assez de jours de congés pour envisager un projet.

16% attendent février

Par ailleurs, peu de Français attendent le mois de février pour partir en vacances puisque cette échéance ne concerne que 16% de personnes interrogées.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.030 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population française, interrogées les 30 novembre et 1er décembre 2016.

