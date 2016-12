Les chansons de Noël préférées des Français

Le site de streaming musical Spotify a dévoilé les chansons préférées des français pour Noël en dévoilant le top 10 des plus présentes sur les playlists des utilisateurs.

Le site Spotify a inspecté les playlists musicales de Noël créées par ses utilisateurs et a pu faire le classement de celles qui revenaient le plus souvent.

Dans le classement français, il y a 2 chanteurs jazz (Frank Sinatra et Michael Bublé) et une chanson en Français, le classique "Petit papa Noêl" de Tino Rossi.

Top 10 des chansons de Noël les plus populaires en France :

1. All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

2. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra

3. Last Christmas - Wham!

4. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Michal Bublé

5. Santa Tell Me - Ariana Grande

6. It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

7. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

8. Mistletoa - Justin Bieber

9. Blue Christmas - Elvis Presley

10. Petit Papa Noël - Tino Rossi

Le top 10 mondial n'est pas foncièrement différent:

1. All I Want for Christmas is You - Mariah Carey

2. It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Michael Bublé

3. Mistletoa - Justin Bieber

4. Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

5. White Christmas - Bing Crosby

6. Last Christmas - Wham!

7. It's the Most Wonderful Time of the Year - Andy Willimas

8. Santa Tell Me - Ariana Grande

9. Mary, Did You Know ? - Pentatonix

10. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra