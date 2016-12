Visitez Trouville avec un chasseur de fantômes

Une heure trente de frayeur pour découvrir un visage méconnu de Trouville-sur-mer (Calvados), c'est ce que propose Enigmatik Expérience, une visite guidée insolite menée par Erik Fearson, spécialiste des fantômes, à partir du 21 décembre 2016.

N'attendez pas le 31 octobre pour vous ravir de frayeur : les visites ludiques et mystérieuses de l'Enigmatik Expérience sauront faire frissonner les amateurs de sensations fortes. Animée par un célèbre chasseur de fantômes, Erik Fearson, la balade conjugue légendes énigmatiques, malédictions et faits divers troublants où sont impliqués fantômes et ovnis ...

Le public invité à participer

Cette visite permet en outre de découvrir les techniques des chasseurs de fantômes car son guide est un véritable chasseur de fantômes...! Auteur du "Manuel du Chasseur de Fantômes" et de "Hantise en Normandie", Erick Fearson est aussi paranormaliste. Il réalise ainsi durant le circuit et en interactivité avec le public, quelques expériences pour tester la sensibilité des participants au paranormal. Une visite insolite mais surtout unique en France !

Pratique. Du 21 au 23 et du 26 au 30 décembre. Départ à 18h de l'Hôtel de Ville de Trouville-sur-mer. Tarifs : 6€ pour les -6 ans et 10€. Inscriptions à l'Office de tourisme de Trouville-sur-mer. Informations sur www.maison-hantee.com

