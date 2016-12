Le FMI apporte sa "pleine confiance" à Lagarde malgré le jugement de Paris

Le Fonds monétaire international (FMI) a renouvelé sa "pleine confiance" à sa directrice générale Christine Lagarde malgré le jugement de Paris l'ayant reconnu coupable de "négligence" dans l'affaire Tapie-Crédit Lyonnais.

Le conseil d'administration du FMI, qui représente ses 189 Etats membres, "réaffirme sa pleine confiance dans la capacité de la directrice générale de continuer d'assumer ses fonctions efficacement", indique un communiqué.

Arrivée à la tête du Fonds en 2011, Mme Lagarde a été reconduite en juillet pour un second mandat de cinq ans.

L'ancienne ministre française de l'Economie (2007-2011) a été jugée coupable de négligences lundi pour son rôle dans l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de l'homme d'affaires Bernard Tapie dans son litige avec le Crédit Lyonnais. Elle a toutefois été dispensée de peine.

Le conseil d'administration du FMI, qui avait apporté son soutien à Mme Lagarde tout au long de la procédure, a assuré avoir pris en compte "tous les éléments pertinents" pour prendre sa décision, notamment "le fantastique leadership de la directrice générale et l'important et respect et confiance qu'elle inspire sur le globe".

L'organe de direction du FMI, qui a nommé Mme Lagarde à son poste et avait la possibilité de la destituer, se dit par ailleurs prêt "à continuer à travailler (avec elle) pour s'attaquer aux difficiles défis auxquels l'économie mondiale fait face".

Dans un communiqué distinct, les Etats-Unis, premiers actionnaires du FMI, ont eux aussi apporté leur soutien à Mme Lagarde, assurant avoir "pleine confiance" dans sa capacité à guider le FMI dans un "moment crucial pour l'économie mondiale".

A LIRE AUSSI.

Procès lundi: Christine Lagarde a-t-elle été un rouage de l'affaire Tapie?

Christine Lagarde: une carrière exemplaire et un faux pas

La Fed relève ses taux avant l'arrivée de Trump à la Maison Blanche

Arbitrage Tapie: Christine Lagarde fixée sur son sort

L'Asie-Pacifique déterminée à lutter contre le protectionnisme