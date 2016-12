Interdiction des vitres teintées : contravention de 135 euros à partir du 1er janvier 2017

En Normandie, comme ailleurs en France les vitres latérales avant et le pare-brise d'un véhicule en circulation doivent présenter un taux de transparence minimum de 70 % à partir du 1er janvier 2017. Les contrevenants seront sanctionnés.

L'annonce pour se mettre en conformité a été faite depuis 9 mois. A partir du 1er janvier 2017, la pratique non autorisée par le Code de la route du surteintage des vitres avant des véhicules sera sanctionnée.

Une contravention de 135 euros

Les particuliers qui n'ont pas mis leur véhicule en conformité avec la réglementation s'exposent à une contravention forfaitaire de 135 euros et un retrait de 3 points du permis de conduire.

Un taux de transparence de 70%

À compter du 1er janvier 2017, les vitres latérales avant et le pare-brise d'un véhicule en circulation doivent présenter un taux de transparence minimum de 70 %.

Les explications de la préfecture

La préfecture de la Manche (Normandie) précise que "le respect de ce taux de transparence garantit en toutes circonstances les capacités de vision du conducteur et permet de préserver la capacité d'anticipation des usagers les plus vulnérables (motards, piétons, cyclistes), en particulier la nuit. Par ailleurs, il s'agit de faciliter l'action des forces de l'ordre chargées de constater les infractions génératrices d'accidents ou susceptibles d'en aggraver les conséquences (usage du téléphone portable, non port de la ceinture de sécurité)".

