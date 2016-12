Un mort et un blessé grave dans un accident près de Dieppe

Samedi 17 décembre 2016, un accident impliquant trois véhicules a fait un mort et un blessé grave sur la D154, à proximité de Dieppe (Seine-Maritime).

Un mort et un blessé grave. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu samedi 17 décembre 2016, vers 19h, près du champ de courses de Dieppe (Seine-Maritime). Alors que la visibilité était presque nulle à cause du brouillard, le conducteur d'une Audi aurait fait un écart sur la route et percuté de face une voiture arrivant en sens inverse. L'homme de 62 ans qui conduisait ce véhicule est décédé.

Un troisième véhicule transportant cinq passagers a été impliqué. Pour éviter l'accident, son conducteur a dû faire une embardée et descendre un talus. Un des passagers a été gravement blessé.

Il tente de fuir à pieds

Le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident, un jeune homme de 27 ans habitant à Saint-Étienne (Loire), a tenté de prendre la fuite à pieds. Il a été interpellé peu après les faits par la Brigade anticriminalité de Dieppe. Après contrôle, il présentait un taux d'alcoolémie de 0,80 mg par litre d'air expiré, soit le double de la limite légale (0,40 mg par litre d'air expiré).

