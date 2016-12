Basket : Mondeville s'incline en prolongations face à Charleville-Mézières

Basket Mondeville (Calvados) s'est incliné à la Halle Bérégovoy face à Charleville-Mézières (Ardennes) dimanche 18 décembre 2016 en Ligue Féminine. Après avoir arraché la prolongation au buzzer, l'USO s'est incliné 90-94.

Revers des Filles de Mondeville (Calvados) dimanche 18 décembre 2016 dans leur Halle Bérégovoy face au Flammes Carolo Basket Ardennes, basé à Charleville-Mézières (Ardennes). Après un début de match serré, (25-22 puis 17-24 dans les deux premiers quart-temps) Mondeville croyait avoir pris le meilleur sur son adversaire en remportant le 3e quart 22-12, mais après une quatrième période fébrile, (10-16) c'est finalement Marième Badiane qui offrait 5 min de prolongations à l'USOM d'un superbe 3 points au buzzer.

"Une défaite qui nous apprend"

Cette prolongation ne permettra pas aux normandes de l'emporter, battues finalement 90-94. Comme lors de la défaite face à Angers en novembre, Mondeville a encore échoué en prolongations. L'analyse de la joueuse canadienne Michelle Plouffe est à l'image du match: mitigée. "On a appris, on a eu des temps forts, et des temps faibles qui nous ont coûté le match. Il faudra travailler là-dessus."

À la mi-saison, Mondeville est 6e de Ligue Féminine, et affrontera Villeneuve-d'Ascq (Nord), 7e mercredi 21 décembre.

