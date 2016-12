Conflit VTC: Uber porte plainte pour menaces contre trois syndicats

La plateforme américaine de réservation de voitures avec chauffeur (VTC) Uber a annoncé dimanche avoir porté plainte contre trois syndicats et certains de leurs responsables après les violences qui ont émaillé durant le week-end le mouvement de grève des chauffeurs de VTC.

La plainte, que l'AFP a pu consulter, vise les syndicats Capa-VTC, UNSA-VTC et Actif-VTC et une dizaine de leurs représentants. Elle a été déposée pour des faits de diffamation et de menace, notamment par le biais des "réseaux sociaux".

