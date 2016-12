CAEN-METZ (3-0) : Malherbe s'offre une victoire méritée

Le Stade Malherbe Caen (Calvados) s'est imposé devant le Football Club de Metz (Moselle), dimanche 28 décembre 2016 (3-0), pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.

Sous une légère nappe de brouillard, les Caennais (Calvados) ont obtenu une précieuse victoire pour leur dernière sortie de l'année civile à domicile, face au FC Metz (3-0), dimanche 18 décembre 2016. Le premier but caennais est intervenu après une succession de bonnes situations pour les Normands, quand sur un centre venu de la gauche, Yann Karamoh a placé une tête impeccable dans le petit filet de Thomas Didillon (20').

Nombreuses occasions caennaises

A la mi-temps, les Caennais pouvaient presque regretter de ne pas rentrer au vestiaire avec un but supplémentaire au compteur. Prudents en début de seconde période, les Malherbistes ont alors bénéficié d'un carton rouge adverse, suite à un coup au visage de Milan Bisevac sur Ivan Santini (58'). Ce dernier a dans la foulée parfaitement su exploiter un ballon à l'entrée de la surface de réparation pour déclencher une frappe imparable (2-0, 60').

La suite est devenue plus compliquée pour les Caennais, en délicatesse pour conserver le ballon sous la pression messine. Mais sur une dernière occasion, Pape Sané a ajouté un but de plus au compteur normand (3-0). De bon augure avant d'aller jouer à Monaco, le leader, mercredi 21 décembre.

