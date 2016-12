Syrie: des bus entrent à Alep pour reprendre l'évacuation

Des bus ont commencé à entrer dimanche dans le réduit rebelle de la ville syrienne d'Alep en vue de la reprise de l'évacuation de civils et d'insurgés interrompue depuis vendredi, rapporte l'agence de presse officielle syrienne Sana.

"Les bus ont commencé à entrer dans les quartiers de Zabdiyé, Salaheddine, al-Machad et al-Ansari dans l'est d'Alep sous la supervision du Croissant-Rouge et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour faire sortir ceux qui restent des terroristes et de leurs familles", a indiqué l'agence. Le régime syrien utilise le terme de "terroristes" pour désigner les rebelles.

