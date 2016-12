Manche : l'UDI Christiane Vulvert s'invite dans la course aux législatives

La conseillère régionale Christiane Vulvert (UDI) est candidate aux élections législatives de 2017 dans la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances/Valognes.

Christiane Vulvert avait reçu au mois de juin 2016 l'investiture de l'UDI pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances/Valognes. Egalement coordinatrice du Parti radical, elle a décidé d'être "officiellement candidate". Elle invoque le soutien de plusieurs élus de la Manche et du président de la Région Normandie, le centriste Hervé Morin.

Une priorité : l'emploi

Christiane Vulvert est par ailleurs conseillère régionale depuis décembre 2015. "Nous avons gagné cette élection avec l'union de la droite et du centre. En conséquent, nous devons poursuivre cette union dans l'ensemble des circonscriptions de la Manche" appelle l'élue, qui entend mener une campagne de proximité et place l'emploi en tête de ses priorités.

Et Les Républicains ?

Néanmoins, une candidature unique de la droite et du centre parait compliquée à mettre en oeuvre dans cette circonscription. Jean-Manuel Cousin, élu Les Républicains de Coutances et conseiller régional, tout comme Dominique Larsonneur-Morel, conseillère départementale d'Agon-Coutainville, ainsi que Jean-René Binet, issu de la société civile et professeur à l'université de Caen, sont eux aussi candidats à l'investiture Les Républicains.

A LIRE AUSSI.

Législatives dans la Manche : le PS gèle trois circonscriptions

En Seine-Maritime, la gauche en ordre de marche pour les élections de 2017

Le président de la Normandie Hervé Morin crée un nouveau parti politique