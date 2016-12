Handball : la JS Cherbourg écarte son entraîneur Sébastien Leriche

Le comité directeur de la JS Cherbourg Handball a décidé ce samedi 17 décembre 2016 de se séparer de son entraîneur, Sébastien Leriche, après les résultats en demi-teinte ces dernières semaines.

"Il faut réenchanter Chantereyne", voilà la volonté du comité directeur de la JS Cherbourg (Manche), qui évolue en Proligue, deuxième division du handball français. Face à des résultats en demi-teinte, le club a décidé samedi 17 décembre 2016 de se séparer de son entraîneur, Sébastien Leriche.

"C'est une décision difficile, assure Vincent Ferey, président de la JSC, le message du coach avait de plus en plus de mal à passer et cela se ressentait sur les prestations". Les dernières semaines ont en effet été ponctuées par des défaites à l'extérieur et des victoires sur le fil à domicile. Le match en coupe de France face à Vernon (Eure) la veille n'a pas fait exception, avec une défaite 29 à 23.

Alan Cari coach en intérim

"Chacun doit prendre ses responsabilités, poursuit le président, nous avons pris les nôtres, aux joueurs de prendre la leur et de retrouver cet allant et ce collectif qui faisaient la différence. On a un groupe de qualité, il faut qu'elle s'exprime". Vincent Ferey a également salué le parcours de Sébastien Leriche, qui a permis à l'équipe d'être championne de France de N1 puis d'accéder à la ProD2 (désormais Proligue).

Alan Cari, entraîneur adjoint, prendra le groupe en main, par intérim. Ce sera le cas notamment pour le dernier match avant la trêve, face à Chartres (Eure-et-Loir), mercredi 21 décembre.

