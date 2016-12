Calvados. Trois mois de prison ferme pour violences conjugales

Nicolas Leheron, âgé de 30 ans, a été condamné à trois mois de prison ferme pour violences conjugales par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 14 décembre 2016.

De juillet à septembre 2016, à Potigny, au sud de Caen (Calvados) un homme s'est rendu coupable de violences envers sa compagne. Il a comparu le mercredi 14 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour répondre de ces délits.

Frappée à la tête avec un robinet

En septembre 2016, les gendarmes sont appelés à Potigny, au sud de Caen (Calvados), dans une famille de quatre enfants pour un différend familial. En arrivant ils trouvent une femme avec de grosses blessures à la tête et au front. Elle explique qu'ayant reproché à son mari d'avoir bu, celui-ci s'est énervé. Se lavant les mains, le robinet s'est cassé et il l'a violemment frappée avec. L'homme minimise les faits, affirmant que c'est elle qui a un problème d'alcool. Quant à lui, il consomme chaque jour "comme tout le monde" et n'est pas quelqu'un de violent.

"Papa attache les mains de maman avec du scotch"

Les enfants, l'enseignante, le voisinage produisent des témoignages accablants. L'un des garçons raconte: "Mon père me tape tous les jours. A maman, il met des grosses ou des moyennes claques et des fois, il lui attache les mains avec du scotch. C'est souvent le soir quand il a bu des verres de toutes les couleurs." L'institutrice: "Quand elle est trop frappée, c'est lui qui emmène les enfants à l'école. Il ne veut pas qu'elle se montre." Une voisine: "On a constaté bien des fois des hématomes sur son visage. Alors, elle dit qu'elle s'est cognée ou qu'elle est tombée. Je passe régulièrement voir si elle est en bonne santé."

Six mois de prison ferme requis

La procureure requiert à l'encontre du prévenu six mois de prison ferme. "Votre femme ne vous accable pas, loin de là, elle a peur de vous. Elle craint, si elle part, de perdre ses enfants comme vous l'en avez menacée. Vous faites également subir des violences à vos enfants, ils ont de la peur dans le regard."

Nicolas Leheron écope de 12 mois de prison dont 3 mois ferme aménageables, avec obligation de soins et interdiction de fréquenter les débits de boissons. La présidente le prévient: "A la moindre violence c'est une comparution immédiate! Sachez-le!"

