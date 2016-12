Manche : pas de zénith pour Avranches

Ce samedi 17 décembre, les élus de la communauté de communes d'Avranches-Mont Saint Michel ont rejetté le projet de leur président, le député Guénhael Huet, de construire un vaste pôle culturel.

Le projet avait été présenté à huis clos aux élus au début du mois de décembre. L'objectif était de modifier le premier choix des élus. Il a au contraire été accentué. Samedi 17 décembre, 39 élus sur 77 ont voté contre le projet. 33 se sont prononcés pour et cinq ont glissé un bulletin blanc, rapporte La Manche Libre.

"Une marge d'erreur de six millions d'euros"

Devoir recommencer leur vote du 29 octobre n'a pas plu à tous les élus. "Si ça avait été l'inverse, (NDLR : un vote en faveur du projet), la question aurait-elle été remise à l'ordre du jour ?" demande Michel Gérard. Le maire de Poilley, en charge des déchets, a chargé sur "les imprécisions du coût des travaux". Selon lui, le projet dépassera largement les 14 millions d'euros. "Les travaux de voirie, l'acquisition du terrain, le mobilier et la sonorisation n'ont pas été pris en compte." Michel Gérard estime le surcoût à six millions d'euros.

"14 millions d'euros ou rien"

Le président de l'Intercom, Guénhaël Huet a justifié ce second vote : "le premier vote n'était pas assez tranché et un certain nombre d'élus ont demandé des précisions." Et de souligner : "Il y a eu onze délibérations sur ce projet dont dix ont été favorables !" Quant aux chiffres avancés par Michel Gérard, Guénhaël Huet a affirmé : "14 millions d'euros, c'est le coût d'objectif du projet. Si d'aventure, ça devait dépasser, il n'y aurait plus de projet."

"Fantasmes"

Le maire d'Avranches, David Nicolas, a interpellé le président sur les travaux à réaliser aux abords du complexe. "Rien n'est prévu pour la circulation et le stationnement. La commune n'a pas les moyens de dépenser des milliers d'euros dans la voirie." Pour Guénhaël Huet, il n'y a aucun investissement de voirie à prévoir. "C'est un argument fallacieux tout comme la suppression de la bibliothèque place Saint-Gervais. Ce sont des fantasmes !"

A la fin de la séance, c'est le pôle culturel, salle de spectacles, médiathèque et école de musique, qui est devenu un fantasme.

