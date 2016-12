Les lauréats de la fondation Mécènes Caen Normandie dévoilés

Jeudi 15 décembre, au Dôme de Caen (Calvados), 4 projets normands ont été distingués par la fondation Mécènes Caen Normandie. Cette année, une nouveauté a fait un heureux élu: le Grand Prix "art et numérique" a récompensé Le Radar, un espace d'art actuel situé à Bayeux.

Jeudi 15 décembre, au Dôme de Caen, la fondation Mécènes Caen Normandie a salué les initiatives de quatre projets normands. La nouveauté de cette édition 2016 est la création d'un Grand Prix intitulé "art et numérique" qui a distingué Le Radar, espace de pratiques artistiques et d'exposition d'art contemporain (Bayeux). Ce prix, d'une hauteur de 15 000 euros, récompense un projet "hors les murs" de réalité augmentée qui associera déambulations urbaines et créations visibles sur support numérique.

Les lauréats 2016

Trois autres projets ont été distingués, notamment le festival littéraire consacré au polar "Bloody Fleury", organisé par la commune de Fleury-sur-Orne. Un rendez-vous gratuit qui, pour sa seconde édition, rassemble une quarantaine d'auteurs du 3 au 5 février 2017.

Autre lauréat, "Jazz dans les prés", une initiative musicale qui se propose d'amener le jazz "là où on ne l'attend pas" : au coeur des territoires. Derrière le projet, un acteur du territoire bien connu des Normands, la Ferme culturelle du Bessin qui organise des concerts itinérants dans des espaces insolites tels que des églises.

Enfin, Palma, un festival d'art urbain ouvert à tous, emporte également l'adhésion des Mécènes grâce à ses explorations artistiques et sensibles de la ville de Caen. Le festival s'est notamment distingué par sa mise en avant du dialogue entre artistes et public ainsi que sa démarche d'ancrer les pratiques artistiques au coeur même de la ville. Pour l'édition 2017, le festival se tiendra du 22 mars au 9 avril.

