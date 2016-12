Tennis de Table : Rouen en tête du championnat

Pour la 7e journée de championnat ProBM de Tennis de table, ce vendredi 17 décembre, le SPO Rouen (Seine-Maritime) affrontait Metz.

Ce vendredi 17 décembre, le SPO Rouen recevait Metz pour la 7e journée en retard du championnat ProBM de Tennis de table.

L'expérience a vaincu la jeunesse

Composée de jeunes joueurs, l'équipe de Metz était attendue dans le chaudron du SPO. Dans le premier match, Jesus Cantero (n°46) affrontait le tout récent médaillé de bronze en double aux championnats du Monde juniors, Joé Seyfried (n° 93). L'Espagnol domina le début les 2 premiers sets puis, se relâche dans le 3e pour tout lâcher dans le 4e et donner le coup finale aux jeunes Messins 3-1 (11-6, 11-5, 9-11, 11-1).

Dans le second match, c'est Abdel-Kader Salifou (n°45) qui affronte Ibrahima Diaw (n°65). A l'image du 1er match, Salifou prend les 2 premiers sets, s'incline dans le 3e pour conclure sur un 4e set. Score final: 3-1 (11-8, 14-12, 8-11, 11-6).

Puis, après la pause, la paire rouennaise composée de Abdel-Kader Salifou et Konstantinos Papageorgiou (n°58) est opposé à Joé Seyfried (n° 93) et Dorian Nicolle (n°98). Le match est serré et se fini en 5 sets en faveur de Rouen 3-2 (11-4, 6-11, 11-4, 11,13, 11-8)

Cette victoire envoie Rouen en 1re place du classement, à égalité avec St Denis. Au compteur, les 2 équipes cumulent 18 points, 5 victoires et 2 défaites.

Pour Rouen, c'est une 3e victoire d'affilée sur le score de 3-0 et cela confirme leur désir d'accession en ProA. Il faudra continuer sur cette route mardi, face à Nantes

