Normandie: Iggy Pop et Die Antwoord au festival Beauregard

Le festival Beauregard a dévoilé deux nouveaux groupes qui rejoindront sa programmation. Il s'agit d'Iggy Pop et de Die Antwoord qui se produiront à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) les 8 et 9 juillet 2017.

Deux nouveaux noms de l'affiche 2017 du festival Beauregard sont tombés le jeudi 15 décembre 2016. La légende Iggy Pop et le phénomène Die Antwoord seront de la fête pour la nouvelle édition de l'un des meilleurs festivals de Normandie en juillet 2017. Ces deux groupes rejoignent Placebo et Phoenix, précédemment annoncés.

Iggy Pop, un monstre sacré

Iggy Pop se produira sur scène le samedi 8 juillet. C'est la seconde fois qu'il se produira au festival, après un passage mémorable en 2010.

"Puissamment sexuel, viscéralement sauvage, énergiquement fondateur… les adjectifs et superlatifs se bousculent pour qualifier l'Iguane. Alerte sur Beauregard, après un premier concert mémorable et mythique en 2010 avec les Stooges, préparez-vous à un nouveau déferlement reptilien d'adrénaline saturée, de rock animal chargé d'hormones et d'électricité, IGGY POP est de retour…"

Die Antwoord, raz-de-marée en prévision

Die Antwoord se produira en clôture du festival, le dimanche 9 juillet. Les trois musiciens forment un trio de musique rap aux accents électrique. Sur scène ce sera un moment d'une rare intensité toute en électricité et en dynamite!

"Ces originaires du Cap sont le mix unique et détonant des courants multiculturels de leur terre d'origine, pionniers de la contre-culture zef, Ninja, Yo?landi Vi$$er et DJ Hi-Tek nous promettent un voyage survitaminé dans l'univers parallèle de leur rap-wave inédite. Une réponse provocante, subversive et tellement addictive à l'uniformisation ambiante."

Pratique. Billets disponibles sur : https://www.festivalbeauregard.com/Billetterie

A LIRE AUSSI.

Normandie : Placebo et Phoenix au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair

Springsteen, Beyoncé et Lady Gaga à l'unisson derrière Clinton

En Normandie, le festival Les Boréales fête ses 25 ans

Pour Noël, ils feront la fête… avec les sans-abri et à la Maison d'arrêt

"La ville sans juifs", diamant noir du cinéma, cherche ses sauveurs