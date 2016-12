Attentats: la secrétaire d'État aux victimes annonce à Rouen la création du comité local de suivi

En déplacement à Rouen (Seine-Maritime) vendredi 16 décembre 2016, Juliette Méadel annonce la création d'un Comité local d'aide aux victimes de terrorisme. Elle rencontre également les victimes de Saint-Étienne-du-Rouvray et de l'incendie du Cuba Libre.

Vendredi 16 décembre 2016, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a instauré à Rouen (Seine-Maritime) un Comité local de suivi des victimes de terrorisme. Cette antenne centralisera pour le département l'ensemble des services de l'État et des associations.

Un déplacement symbolique puisque "en Seine-Maritime, on compte globalement 43 victimes d'attentats terroristes qui vivent ici", a-t-elle expliqué. En plus des six victimes de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray, une vingtaine des victimes attentats de Paris de novembre, quatre de celui de Nice et quatre autres de Ouagadougou résident dans le département.

Installation du Comité local de suivi des #victimes en #SeineMaritime pr leur garantir un accompagnement au + près de leur lieu de résidence pic.twitter.com/Wr87jEScsS — Juliette Méadel (@juliettemeadel) 16 décembre 2016

Un guichet unique d'aide

"Concrètement, nous avons parlé de l'accompagnement psychologique, de l'indemnisation des victimes, de l'information - car il faut que les victimes puissent savoir où en est la procédure judiciaire - et évidement de la question des aides sociales", précise Juliette Méadel.

Ce comité, le dixième en France, devrait éviter aux victimes d'affronter "un parcours du combattant administratif" pour ne pas "ajouter de la douleur à la douleur". Il ne recevra pas de budget particulier mais s'appuiera "sur les services de l'État qui ont tous les moyens qu'il faut et les associations de victimes qui reçoivent des subventions publiques", explique la secrétaire d'État.

Rencontre avec les familles du Cuba Libre

Plus tard dans l'après-midi, Juliette Méadel a également rencontré les familles des victimes du Cuba Libre. "Nous allons travailler avec les assurances à une convention pour qu'elles soient indemnisées de façon juste, a assuré la secrétaire d'État avant de promettre que, "à terme, les comités locaux de suivi des victimes s'occuperont aussi des accidents collectifs comme l'incendie du Cuba Libre."

Sa venue a également pour but d'accélérer ces procédures. "La convention doit être signé au tout début de l'année 2017", espère Juliette Méadel.

