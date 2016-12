Concert du Nouvel an au Zénith de Rouen

Comme chaque année, l'Opéra de Rouen donne rendez-vous à ses auditeurs pour un concert de grande envergure afin de célébrer la nouvelle année, le dimanche 8 janvier 2017 à 16h au Zénith de Rouen (Seine-Maritime).

Pour son concert du Nouvel an, l'Opéra de Rouen (Seine-Maritime) voit les choses en grand et s'installe, le temps d'une soirée, dimanche 8 janvier 2017, au Zénith. Dirigés par le chef titulaire Léo Hussain, l'orchestre et le premier violon, Jane Peters interpréteront un programme festif.

Une invitation à la danse

Devenu depuis 2003 rendez-vous annuel, ce concert du Nouvel an rend hommage, comme à l'accoutumée, aux grands compositeurs viennois Richard et Johann Strauss. Si la programmation privilégie la valse et la polka pour inviter le public à danser, le chef n'en ose pas moins d'audacieux mélanges des genres en proposant en pendant à ces oeuvres viennoises, et en guise d'introduction, une musique de ballet que Ravel proposa sans succès à Diaghilev en 1920.

La valse de Ravel

Amateur de surprise, Léo Hussain aime en effet établir des correspondances osées et profite de l'occasion pour démontrer le lien logique qui existe entre cette pièce jouée en 1921 et les fameuses valses traditionnelles viennoises. Conçue par Ravel comme un hommage aux Strauss père et fils, cette pièce porte d'ailleurs simplement pour titre La Valse, il s'y réapproprie le genre et réalise une oeuvre puissante, d'humeur changeante et absolument étourdissante.

Pratique. Dimanche 8 janvier à 16h. Zénith de Rouen. Tarifs 10 à 32€. www.operaderouen.fr