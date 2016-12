L'histoire du sport s'expose à Rouen

L'actuelle exposition du musée de l'éducation de Rouen (Seine-Maritime) évoque l'évolution de la pratique sportive et ses enjeux de 1936 à nos jours grâce à une riche documentation issue des fonds du musée. L'exposition sera visible jusqu'au dimanche 21 mai 2017.

Dans sa dernière exposition, le musée de l'éducation de Rouen (Seine-Maritime) met en lumière près d'un siècle de pratique du sport. Décliné en huit thématiques, le parcours d'exposition évoque les valeurs intrinsèques de la discipline. C'est un verbe d'action qui qualifie chacun des segments de cette exposition : équiper, moraliser, endurcir, conquérir...

Le sport est appréhendé sous toutes ses facettes et l'exposition témoigne de l'évolution des pratiques. Du sexisme, qui orientait les garçon vers des activités valorisant leurs facultés combatives et les filles vers des pratiques plus esthétiques, à la lente démocratisation du sport, la discipline a connu de nombreuses révolutions en 80 ans !

C'est bon pour la santé !

Cette exposition témoigne du désir du corps enseignant de favoriser la bonne santé des élèves par le biais de la pratique sportive, volonté illustrée par des photos de séances de gymnastique rééducative et corrective.

Parmi les pièces remarquables de cette exposition, on trouve également une fiche physiologique d'un élève de 12 ans réalisée au cours de l'année scolaire 1938-39 dans laquelle l'enseignant a pris soin de noter l'évolution du poids de la "capacité vitale" et de "l'élasticité thoracique". Ces termes aujourd'hui obsolètes prêtent à sourire mais témoignent bien de cette volonté de mettre la santé de l'enfant au premier plan.

Une (con)quête de soi

Le sport est aussi présenté comme une façon d'exploiter et d'améliorer ses capacités physiques, de dépasser ses propres limites et d'élargir son champ d'exploration. Il s'agit tout autant de se surpasser que de conquérir l'espace.

L'exposition évoque en toile de fond l'avènement des sports de glisse mais aussi de nouvelles disciplines comme le hip-hop qui peut désormais être enseigné en milieu scolaire : une évolution très récente !

Pratique. Jusqu'au 21 mai 2017. Centre d'exposition du Musée national de l'éducation à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 07 66 61

