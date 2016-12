Super Mario Run est maintenant disponible sur iOs

Nintendo sort son premier jeu mobile depuis sa création, l'occasion de vivre une expérience solide, complète, fun et universelle sur son smartphone.

Super Mario Run est désormais disponible sur iPhone et iPad ! Nintendo ajoute la liste des missions et des récompenses liées au jeu sur My Nintendo et en a profité pour mettre en ligne une vidéo dédié à Super Mario Run, un Mario à maîtriser d'une seule main.

Dans ce jeu, Mario avance constamment et dispose de toute une gamme de sauts : celui qu'il utilise dépend du moment où vous effectuez votre action. À vous de faire preuve d'adresse pour ramasser des pièces et atteindre l'arrivée avec style !

Vous allez accumuler des points platine en accomplissant plusieurs objectifs dans le jeu, comme terminer des mondes, remporter des défis Toad ou ajouter des amis. Les points pourront être échangés contre toutes les récompenses sur My Nintendo. Au total, six personnages sont jouables : Mario, Luigi, Peach, Toad, Toadette et Yoshi.

Le lien de téléchargement sur l'App Store* : https://itunes.apple.com/fr/app/super-mario-run/id1145275343?mt=8 (La version Androïd est attendue courant 2017).

*Une connexion à Internet est nécessaire pour jouer. Les éventuels coûts relatifs à cette connexion sont entièrement à votre charge.