The Voice saison 6 : Encore des changements dans la mécanique du jeu

La sixième saison de The Voice démarrera le 6 janvier 2017 sur TF1. Le jury sera composé cette année de Zazie, Mika, Florent Pagny et du petit nouveau qui avait déjà fait ses preuves avec les enfants : M. Pokora !

"Koh-Lanta", et "Danse avec les Stars" terminés, TF1 relance début 2017 "The Voice" ! Après Stephan Rizon, Yoann Fréget, Kendji Girac, Lilian Renaud et Slimane, qui sera la nouvelle voix ? Réponse lors de la finale au printemps prochain, mais avant toute chose, il y a les auditions et les battles.



Chaque saison, les audiences sont au rendez-vous. Le secret vient peut-être du renouvellement régulier des règles de la compétition. D'ailleurs, elles changent à nouveau cette année !



Lors des auditions, si désormais aucun coach ne se retourne, les fauteuils restent retournés et le jury n’a plus la possibilité de voir le candidat recalé. Celui-ci quittera le plateau immédiatement et pourra suivre s'il le souhaite le débrief en coulisses.



La seconde nouveauté, c'est le "vol de talent permanent" ! Ici, la règle est plutôt compliquée à assimiler... : les coachs vont pouvoir buzzer de manière illimitée pour voler un talent à un autre coach et ainsi changer d’avis autant de fois qu’ils le veulent.



