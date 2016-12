VIDEO - Des chiens passent le permis de conduire, et l'obtiennent en 8 semaines

Véridique ! Ces chiens conduisent réellement une VRAI voiture ! Et ils ont appris à manier le véhicule en 8 semaines seulement.

Cette vidéo a pour objectif de montrer à quel point les chiens sont intelligents. Elle fait en réalité partie d’une campagne de communication pour la protection animale, qui espère par ce biais que cela donnera envie à certains d’adopter des chiens, en démontrant l'intelligence de ces bêtes à poils.







Leur entraînement a été "rapide".



Les dresseurs ont passé une première semaine à leur apprendre à placer leurs pattes au bon endroit, et à rester assis sur des petites voitures maquettes.

Les deux semaines suivantes, les chiens apprenaient le fonctionnement de la conduite (le levier de vitesse, tourner le volant, appuyer sur l'accélérateur...)

Au bout de deux mois, les animaux s'installaient le plus naturellement du monde au volant d'une voiture spécialement agencée, en attendant impatiemment qu'on leur dise de démarrer.



ATTENTION : ce n'est pas une raison pour laisser le volant à votre chien si vous avez trop bu... !



