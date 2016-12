Normandie: une bande organisée de voleurs, arrêtée après une quarantaine de cambriolages

Depuis le printemps dernier, un phénomène de cambriolages lié à une équipe de malfaiteurs particulièrement bien organisés, a été détecté par les gendarmes sur le département de la Seine-Maritime. Les cambrioleurs sévissaient également dans les départements limitrophes de l'Eure, du Calvados et de l'Orne.

Une bande organisée a été arrêtée après avoir commis de nombreux cambriolages dans les départements de Seine Maritime, Eure, Calvados et Orne. Pour lutter contre ce phénomène, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte au parquet de Rouen (Seine Maritime), un groupe d'enquête qui a réuni des Officiers de Police Judiciaire de la section de recherches de Rouen et du groupement de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime a été mis en place sous la direction de la section de recherches de Rouen.

40 vols dans des résidences

Au terme d'investigations particulièrement minutieuses, conduites sur plusieurs mois, les enquêteurs sont parvenus à mettre à jour la technique parfaitement rôdée des malfaiteurs et ont pu ainsi leur imputer une quarantaine de cambriolages. Les voleurs agissaient en journée, ciblaient les résidences principales et profitaient de l'absence des occupants pour dérober principalement des bijoux et de l'argent en espèces.

La bande arrêtée le 12 décembre 2016

Le 12 décembre 2016, une vaste opération visant à interpeller les mis en cause a été déclenchée simultanément à Villequier (Seine-Maritime) et à Clichy-sous-Bois (Seine Saint Denis). Les plongeurs de la brigade fluviale de Rouen (Seine-Maritime) ont également été engagés pour retrouver certains bijoux volés, jetés dans la Seine.

Six interpellations

Six personnes ont été interpellées, dont le chef présumé de cette équipe de malfaiteurs. Ce dernier est suspecté d'avoir utilisé des mineurs et de jeunes majeurs pour commettre les cambriolages, avant de récupérer ensuite leur butin.

Deux malfaiteurs incarcérés

À l'issue des gardes à vue, les six mis en cause, dont deux mineurs, ont été présentés devant un juge d'instruction du tribunal de Rouen qui a été notamment saisi des chefs de vols en bande organisée, association de malfaiteurs et non justification de ressources.

Deux majeurs ont été mis en examen et écroués. Les deux autres majeurs, et les deux mineurs, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

