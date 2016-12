La Maison Blanche met en cause Poutine dans le piratage électoral

La Maison Blanche a mis en cause jeudi le président russe Vladimir Poutine dans les piratages informatiques ayant perturbé l'élection présidentielle, faisant monter encore la tension avec Moscou à quelques semaines de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir.

L'administration Obama, qui a promis il y a plusieurs semaines déjà de répondre à la Russie, est plus que jamais sous pression pour envoyer un signal fort après ces cyberattaques qui ont pu avoir une influence sur le scrutin ayant opposé, le 8 novembre, Hillary Clinton à Donald Trump.

"Je ne pense pas que des événements aux ramifications aussi importantes se produisent dans le gouvernement russe sans que Vladimir Poutine ne soit au courant", a affirmé Ben Rhodes, un proche conseiller de Barack Obama sur la chaîne MSNBC. "En dernier ressort, Vladimir Poutine est responsable des actions du gouvernement russe", a-t-il ajouté.

M. Trump a de nouveau insinué jeudi que la Maison Blanche avait des intentions partisanes en accusant la Russie de Vladimir Poutine d'être à l'origine des piratages informatiques contre sa rivale démocrate.

"Si la Russie, ou toute autre entité, faisait du piratage, pourquoi la Maison Blanche a-t-elle attendu si longtemps pour agir ? Pourquoi ne se sont-ils plaints qu'après la défaite d'Hillary ?", a-t-il écrit sur Twitter.

"C'était un mois avant l'élection, cela n'avait rien d'un secret", a pourtant martelé il y a quelques jours Barack Obama dans une interview, en rappelant que ses services avaient publiquement pointé du doigt Moscou le 7 octobre, soit un mois avant le scrutin du 8 novembre.

En Russie, "il n'y a qu'un décideur, c'est Poutine", a renchéri l'élu démocrate Adam Schiff, membre de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants.

Donald Trump apparaît de plus en plus isolé dans son insistance à épargner Vladimir Poutine, un homme dont il a souvent loué les qualités de leader et avec qui il croit possible de réchauffer les relations, alors que la Russie subit aujourd'hui des sanctions économiques imposées après l'annexion de la Crimée.

Il est extraordinaire que les conclusions des services de renseignements américains, de la CIA au FBI, soient ainsi rejetées par un futur commandant en chef. Il va ainsi à l'encontre de son propre parti, la fibre anti-russe chez les conservateurs américains étant plus vivace que jamais.

Plusieurs enquêtes parlementaires

Les républicains du Congrès vont d'ailleurs lancer plusieurs enquêtes parlementaires sur le rôle de la Russie dans la campagne américaine.

Pour l'ancien patron de la CIA Michael Hayden, Donald Trump est "la seule personnalité américaine à ne pas encore avoir concédé que les Russes ont lancé une grande campagne clandestine d'influence contre les Etats-Unis".

Début octobre, l'administration Obama avait accusé la Russie d'avoir conduit des opérations de piratages contre des organisations politiques américaines -en fait, le parti démocrate et l'équipe d'Hillary Clinton- afin d'interférer dans le processus électoral américain.

Dès cette date, la direction du renseignement américain (ODNI) avait estimé que "seuls des hauts responsables russes" avaient pu autoriser ces activités.

Puis, après l'élection, un rapport de la CIA a fuité dans la presse, accusant cette fois directement le pouvoir russe d'avoir délibérément tenté de faire élire Donald Trump contre Hillary Clinton.

"Qui à la CIA?" s'est emporté un parlementaire républicain allié à M. Trump, Peter King, en visite à la Trump Tower de New York. "Tous les services de renseignement qui nous ont parlé jusqu'à présent ont dit qu'ils ne savaient pas quel était le but, au-delà de la perturbation de l'élection et de créer le doute chez les Américains".

Des dizaines de milliers de messages de responsables démocrates et du président de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, ont été dérobés puis mis en ligne en 2016, notamment dans le dernier mois avant le scrutin, jetant une lumière crue sur les délibérations internes du camp Clinton et brouillant le message de la candidate.

Dans l'entourage de Donald Trump, on assumait vouloir un nouveau départ avec les Russes.

"Si on peut travailler avec eux sur des projets importants et nécessaires, tels que vaincre le terrorisme islamique radical ou stopper l'Etat islamique, et si la Russie peut se joindre aux Etats-Unis à cette occasion, nous les écouterons", a expliqué sur MSNBC Kellyanne Conway, conseillère de M. Trump.

Moscou a rejeté avec virulence les accusations visant M. Poutine, un porte-parole évoquant des "absurdités".

