"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour l'assocation L.I.E.N ?

L.I.E.N est une association normande qui propose des cohabitations entre jeunes et retraités pour créer des liens intergénérationnels depuis 2007. Elle participe au concours régional "J'aime mon Asso".

L.I.E.N pour Logement intergénérationnel en Normandie, association normande créée en 2007, met en place des cohabitations entre retraités et jeunes pour promouvoir la solidarité au quotidien. L'objectif : créer un lien intergénérationnel qui répond à la difficulté d'accéder au logement pour les jeunes et qui permet dans le même temps de rompre la solitude pour les personnes âgées.

Qui peut y prétendre ?

Les personnes âgées de 55 ans et plus disposant chez elles d'une chambre meublée avec accès aux pièces communes. Les jeunes doivent avoir entre 16 et 25 ans et être volontaires. Une rencontre est proposée puis un contrat de cohabitation est signé. L'association suit ces " binômes " toute l'année.

Deux formules sont proposées : pour une présence incluant les week-ends, entre 0 et 50 €, pour une présence hebdomadaire, entre 50 et 160 €.

L'association a fait 271 cohabitations dont 40 en 2016.

L'association Lien est l'une des dix pour lesquelles vous pouvez voter sur Facebook, dans le cadre du concours régional " J'aime mon Asso ", organisé par le Crédit Agricole, avec Tendance Ouest.

Les trois projets qui recueilleront le plus de suffrages, recevront des dotations financières.

A LIRE AUSSI.

"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour "Les Fées papillons" ?

"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour Handuo-Tandem ?

"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour l'association qui informe les pêcheurs à pied dans la Manche ?