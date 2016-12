Calvados. Après une séparation, il embarque le mobilier de son ex

Un homme, âgé de 28 ans, a été jugé en son absence mercredi 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour s'être octroyé meubles et électroménager appartenant à sa compagne et ceci après leur séparation. Ces faits ont eu lieu du mercredi 2 au vendredi 4 septembre 2015 au Mesnil-Auzouf, au nord de Vire.

"C'était chez moi !"

Pénétrant dans le domicile de son ex-compagne sans effraction (et pour cause il y a vécu), il embarque téléviseur, canapé, lave-vaisselle et congélateur. "C'était chez moi !" sera sa raison. Seulement ces biens ne lui appartiennent pas. Ils ont été prêtés à la jeune femme par sa famille qui les tenait d'une personne chère décédée.

"Ils peuvent les récupérer, y'a pas de soucis"

L'homme reconnaît les faits affirmant "y'a pas de soucis". Dans un premier temps il invite les victimes à les récupérer à Alençon (Orne), dans sa famille. Après quoi, il accepte de les ramener mais se pose une question : A qui ? À son ex ? À ses parents ? À ses frères ?

L'homme est condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 1 000 euros de dommages et intérêts.

