Pollution: circulation alternée vendredi à Paris et en proche banlieue

La circulation alternée sera de nouveau instaurée vendredi à Paris et dans 22 communes de la petite couronne en raison de la pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote, ont annoncé jeudi les autorités.

Vendredi, seuls les véhicules dont le numéro sur la plaque d'immatriculation est pair pourront circuler, ainsi que ceux qui font du covoiturage ou bénéficient d'une des nombreuses dérogations, a précisé Marc Meunier, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Et "on s'attend à une dégradation samedi", a-t-il ajouté.

