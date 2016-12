Méthanisation : la filière se met en place dans le Bocage ornais

Un colloque sur la "méthanisation" a réuni une bonne soixantaine de porteurs de projets, élus, industriels et les services de l'État, jeudi 15 décembre 2016 à Flers (Orne). Il s'agit de faciliter la structuration de cette filière, aider les porteurs de projet, intégrer des industriels locaux dans la construction des unités de méthanisation.

Une bonne soixantaine de porteurs de projets, élus, industriels et les services de l'État ont participé, jeudi 15 décembre 2016 à Flers (Orne), à un colloque sur la méthanisation. Alors que l'État appelle de ses voeux la création d'ici fin 2017 de 1 500 méthaniseurs sur le territoire national, il s'agit de faciliter la structuration de cette filière, d'aider les porteurs de projet, mais aussi d'intégrer des industriels locaux dans la construction des unités de méthanisation.

Potentiel intéressant dans le Bocage

Dans l'Orne, on dénombre actuellement 12 unités de méthanisation déjà en fonction et 23 qui sont en projet. Le potentiel est particulièrement intéressant dans le Bocage, où la ressource est importante: il s'agit, pour faire simple, de mettre des résidus agricoles ou agroalimentaires, dans des citernes et de récupérer le méthane dégagé lors de leur décomposition. Les résidus de ce processus de méthanisation sont ensuite épandus sur les champs.

Le projet Méthan'agri sera concrétisé en 2017

Jean-François Le Meur, agriculteur, s'est associé avec 24 autres exploitations agricoles pour créer une unité de 25 millions de kW/h par an, à Messei près de Flers. Sa construction débutera au premier trimestre 2017, pour plus de 12 millions d'euros:

Si la méthanisation peut être un complément de revenu intéressant pour les agriculteurs, la construction des unités de méthanisation est actuellement le quasi-monopole d'entrepreneurs venus de l'étranger. D'où la volonté de structurer cette filière dans le Bocage ornais, avec des industriels locaux. Pascal Vion, sous-préfet d'Argentan:

Le processus inclura les élus locaux, dans le rôle de "facilitateurs", en lien avec les services de l'État. Le coût d'une " petite " unité de méthanisation pour une seule exploitation agricole est aux alentours de 2,5 millions d'euros, subventionnés à environ 25 %. Des réflexions sont également en cours pour exploiter la méthanisation dans l'Orne, pour le traitement de certaines ordures ménagères.

