Dickie, 81 ans, le «plus vieux joueur de foot du Royaume-Uni» cherche à se faire recruter dans un nouveau club.

Dickie Borthwick, 81 ans, ne compte pas encore raccrocher les crampons ! L'homme connu pour être le joueur le plus vieux d'Angleterre est à la recherche d'un nouveau club de football.

Le vielle homme jouait au sein de l'équipe des Rangers de Wyke, équipe dans laquelle il était depuis presque un demi-siècle, a été dissoute. Même s'il se dit «trop lent» pour évoluer avec les autres joueurs de la catégorie vétéran (en moyenne ces derniers ont une quarantaine d’années), il ne perd pas espoir qu'un jour, il refoule la pelouse d'un stade pour tapper du ballon.



Dickie a donc lancé un appel pour former une nouvelle équipe. Une équipe dans laquelle les autres papis de la région joueront sous la bannière des crinières argentées.



«J’ai de beaux restes, la technique ne s’oublie pas. Je peux encore faire le job sur mon côté gauche du terrain». Une grande forme et une santé de fer, qu'il explique par une hygiène de vie : il a «arrêté la cigarette, boire beaucoup de thé, et manger un bon bol de porridge avant chaque match».