Justin Timberlake donne un cours surprise dans une classe de musique en Australie

En plein tournée mondiale pour faire la promo du film Troll, Justin a fait un arrêt inattendu à la «Newtown High School of the Performing Arts» de Sydney en Australie.

Le 22 novembre dernier, le professeur de la «Newtown High School of the Performing Arts» de Sydney en Australie, a annoncé une session de travail exceptionnelle... !



Pour ces étudiants en musique, la suprise est incroyable. Justin Timberlake en personne, vient leur prodiguer quelques conseils. Les élèves ont eu le bonheur de recevoir la star en tant que professeur de musique, le temps d’une journée.



LIRE AUSSI : Après "Happy" les Cherbourgeois dansent sur "Can't stop the feeling"



L'effet de surprise passé, Justin s'est assis avec les éléves pour assister aux performances de chacuns des étudiants. Ils sont ressortis du cours, avec des conseils, mais aussi avec des félicitations. Avant de quitter l’école, Justin Timberlake leur a donné, le conseil qu'ils retiendront très certainement toute leur vie : "La seule chose que je vous dirais c’est : restez curieux et continuez à poser des questions".







LIRE AUSSI : Justin Timberlake souhaite mettre des sonorités country dans son prochain album