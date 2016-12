Muscler son mental, option encore taboue dans le foot

Le 15 décembre 2016 à 12:41

C'est un métier encore peu répandu dans le foot français, et les clubs sont très discrets quand ils y ont recours. Des préparateurs mentaux viennent pourtant à la rescousse de joueurs souvent plus fragiles qu'il n'y paraît, soumis à l'urgence de la performance et la pression du haut niveau.